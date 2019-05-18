В Минобороны РФ рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Российские военные в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали десять случаев нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия. Турция зафиксировала 16 случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Латакия и Хама. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Как уточняется, Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в течение суток провёл одну гуманитарную акцию. В Алеппо было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2445 тонн.

За прошедшие 24 часа не подписывалось соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество вооружённых формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось неизменным — их 234.

Ранее в Минобороны РФ заявили о подготовке боевиками в Идлибе провокации с химическим оружием.