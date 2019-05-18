Стивен Кинг заступился за финальный сезон "Игры престолов"

Последний сезон популярного телесериала "Игра престолов" вызвал неодобрение зрителей лишь потому, что они не хотят прощаться с любимыми героями. Такое мнение высказал американский писатель Стивен Кинг на странице своего микроблога в Twitter, добавив, что лично ему финальный сезон понравился.

— По поводу концовки высказывают много негатива, но я думаю, что это из-за того, что люди просто не хотят никакого финала. Но знаете, как говорится, всё хорошее... (когда-нибудь заканчивается. — Прим. Лайфа), — написал он.

Ранее сообщалось, что более 270 тысяч фанатов "Игры престолов" подписали петицию в адрес HBO, в которой потребовали переснять финальный сезон киносаги.