Названы причины роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

Учёные связывают рост случаев заболевания раком толстой и прямой кишки среди молодых людей с распространением ожирения и неправильным питанием, сообщает The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Рост случаев заболевания таким видом онкологии наиболее виден в возрастной группе от 20 до 29 лет у жителей стран с высоким уровнем дохода. Так, за последние десять лет в Дании рост ежегодно составляет 18,1%, а в Норвегии — 10,6%.

По словам специалистов, помочь выявить молодых людей с высоким риском предрасположенности к раку толстой или прямой кишки может анализ информации о заболеваниях их ближайших родственников.

Как отмечается, колоректальный рак занимает третью строчку среди самых распространённых в мире онкологических заболеваний. В 2018 году было диагностировано порядка 1,8 миллиона новых случаев заболевания и 881 тысяча случаев смерти.

Ранее Лайф рассказывал, как учёные убили рак кишечника обычным аспирином.