Два человека погибли в результате крушения вертолёта Ми-171 в Перу

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Два человека погибли в результате крушения вертолёта Ми-171 в Перу

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Фото: © Pixabay

В перуанской провинции Кондорканки разбился военный вертолёт Ми-171Ш. В результате трагедии два человека погибли, ещё два — пострадали. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Перу, размещённом в Twitter.

— Сегодня, 17 мая 2019 года, приблизительно в 16:00 (0:00 мск) вертолёт Ми-171Ш под номером EP-664 разбился в... провинции Кондорканки, регион Амасонас, в ходе проведения операции по разминированию на границе с Эквадором, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим была оказана медицинская помощь. Причины трагедии установит расследование.

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