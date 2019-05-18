Два человека погибли в результате крушения вертолёта Ми-171 в Перу

В перуанской провинции Кондорканки разбился военный вертолёт Ми-171Ш. В результате трагедии два человека погибли, ещё два — пострадали. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Перу, размещённом в Twitter.

— Сегодня, 17 мая 2019 года, приблизительно в 16:00 (0:00 мск) вертолёт Ми-171Ш под номером EP-664 разбился в... провинции Кондорканки, регион Амасонас, в ходе проведения операции по разминированию на границе с Эквадором, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим была оказана медицинская помощь. Причины трагедии установит расследование.