Четыре человека погибли при пожаре в Ярославской области

Читайте также

Четыре человека погибли при пожаре в Ярославской области

0

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Пожар в частном доме стал причиной смерти четырёх жителей села Покров в Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В результате пожара, возникшего в частном доме, в селе Покров Даниловского района, погибли хозяйка жилища и её трое сыновей, в возрасте от 35 до 45 лет. Еще три человека, которые находились в доме во время пожара, успели спастись, это женщина, 1996 года рождения и двое детей,— отметили в заявлении.

Как уточняется, по факту гибели четырёх человек возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По данным Лайфа, причиной пожара стал непотушенный окурок.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×