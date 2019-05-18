Четыре человека погибли при пожаре в Ярославской области

Пожар в частном доме стал причиной смерти четырёх жителей села Покров в Ярославской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

— В результате пожара, возникшего в частном доме, в селе Покров Даниловского района, погибли хозяйка жилища и её трое сыновей, в возрасте от 35 до 45 лет. Еще три человека, которые находились в доме во время пожара, успели спастись, это женщина, 1996 года рождения и двое детей,— отметили в заявлении.

Как уточняется, по факту гибели четырёх человек возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По данным Лайфа, причиной пожара стал непотушенный окурок.