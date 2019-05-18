В Забайкалье пьяная мать насмерть ошпарила полуторагодовалую дочь кипятком

Женщина и её супруг на протяжении длительного времени не обращались за помощью к медикам, пытаясь самостоятельно вылечить ребёнка.

В Забайкалье полуторагодовалая девочка умерла после того, как пьяная 38-летняя мать опрокинула на неё чайник с кипящей водой. Как сообщает региональное СУ СК РФ, трагедия произошла ещё 11 мая, девочка получила сильные ожоги рук, ног и тела. Однако мать и её супруг не стали сразу же обращаться за помощью к медикам из-за боязни лишения родительских прав и пытались самостоятельно помочь дочери.

— В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что женщина и её супруг систематически злоупотребляют спиртным, не занимаются воспитанием детей, — отмечается в сообщении ведомства.

По факту гибели девочки расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В отношении супругов возбудили уголовные дела об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как отмечается, мужчина и женщина задержаны на 48 часов, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.

Также следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой дадут правовую оценку действиям либо бездействию органов, обеспечивающих защиту прав несовершеннолетних.

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