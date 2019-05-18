Лайф публикует список погибших и кадры с места пожара под Ярославлем

Стали известны имена погибших при пожаре в частном доме в селе Покров Ярославской области. Погибшими признаны четыре человека: хозяйка дома и трое её взрослых детей.
Список погибших:
Моисеева Т.П., 1956 года рождения;
Малюхин В.В., 1975 года рождения;
Моисеев И.А., 1979 года рождения;
Моисеев А.А., 1981 года рождения.
По данным Лайфа, в ходе происшествия также пострадали пятилетний Андрей М. и двухлетняя Дарина М., которые находились в гостях вместе с мамой. Детей госпитализировали с лёгкими ожогами.
Как ранее сообщал Лайф, по предварительной версии, пожар вызвал непотушенный окурок.
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