Лайф публикует список погибших и кадры с места пожара под Ярославлем

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Лайф публикует список погибших и кадры с места пожара под Ярославлем

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Стали известны имена погибших при пожаре в частном доме в селе Покров Ярославской области. Погибшими признаны четыре человека: хозяйка дома и трое её взрослых детей.

<p>Фото: © L!FE</p>

Список погибших:

Моисеева Т.П., 1956 года рождения;

Малюхин В.В., 1975 года рождения;

Моисеев И.А., 1979 года рождения;

Моисеев А.А., 1981 года рождения.

<p>Фото: © L!FE</p>

По данным Лайфа, в ходе происшествия также пострадали пятилетний Андрей М. и двухлетняя Дарина М., которые находились в гостях вместе с мамой. Детей госпитализировали с лёгкими ожогами.

Как ранее сообщал Лайф, по предварительной версии, пожар вызвал непотушенный окурок.

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