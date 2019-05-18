Следователи рассказали о результатах проверки "парка-призрака" в Рязани

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Следователи рассказали о результатах проверки "парка-призрака" в Рязани

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Фото: © РИА "Новости" / Михаил Воскресенский

Следователи в Рязани установили, что оборудование для детской площадки и канатного городка, об установке которых в ходе медиафорума ОНФ общественники пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, находится на других площадках города. Об этом РИА "Новости" рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Анжелика Евдокимова.

Следователями была осмотрена территория лесопарка и сквера на Соборной. Установлено, что детское спортивное оборудование имеется в полном объёме, в наличии. Часть этого оборудования находится в сквере возле Рязанского кремля, верёвочный парк тоже имеется в наличии, в лесопарке, — рассказала собеседник агентства.

Сейчас проверка продолжается. По её результатам следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц по расходованию бюджетных средств. По информации городской администрации, на установку оборудования было затрачено почти 5 миллионов рублей.

Как сообщал Лайф, о рязанской проблеме 16 мая рассказали президенту России Владимиру Путину на медиафоруме в Сочи. В свою очередь глава государства попросил следственные органы обратить внимание на "парк-призрак". Ситуацию под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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