Следователи рассказали о результатах проверки "парка-призрака" в Рязани

Следователи в Рязани установили, что оборудование для детской площадки и канатного городка, об установке которых в ходе медиафорума ОНФ общественники пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, находится на других площадках города. Об этом РИА "Новости" рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Анжелика Евдокимова.

— Следователями была осмотрена территория лесопарка и сквера на Соборной. Установлено, что детское спортивное оборудование имеется в полном объёме, в наличии. Часть этого оборудования находится в сквере возле Рязанского кремля, верёвочный парк тоже имеется в наличии, в лесопарке, — рассказала собеседник агентства.

Сейчас проверка продолжается. По её результатам следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц по расходованию бюджетных средств. По информации городской администрации, на установку оборудования было затрачено почти 5 миллионов рублей.

Как сообщал Лайф, о рязанской проблеме 16 мая рассказали президенту России Владимиру Путину на медиафоруме в Сочи. В свою очередь глава государства попросил следственные органы обратить внимание на "парк-призрак". Ситуацию под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.