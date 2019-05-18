Курц выступил за прекращение работы вице-канцлера из-за скандального видео

Австрийский канцлер уточнил, что планирует обсудить будущее Штрахе в ходе личной беседы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не намерен продолжать работать с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе в коалиционном правительстве после скандала с публикацией видеозаписи о тайных сделках австрийского чиновника накануне выборов. Об этом сообщило APA.

Как сообщал Лайф, в распоряжение общественности попало видео, подтверждающее сотрудничество вице-канцлера с гражданкой РФ, которая якобы пообещала Штрахе помощь на выборах в 2017 году. По данным СМИ, в обмен на содействие девушка попросила передать ей часть государственных заказов в области строительства.

Отметим, вице-канцлер пока не прокомментировал эти обвинения.