Бастрыкин заявил о возможных сообщниках керченского стрелка

По словам главы СКР, у следствия вызвало вопросы, как вооружённый преступник попал в колледж.

Устроившему стрельбу в колледже в Керчи Владиславу Рослякову, возможно, кто-то помог попасть в здание учебного заведения. Такое предположение в интервью "Петербургскому юристу" высказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Когда посмотрел видео, понял, что это чёткое, продуманное действие. Ему кто-то явно помогал войти. Он продумал, как войдёт через запасной вход, маршрут, — сказал Бастрыкин.

Глава СКР также отметил, что Росляков совершал убийства "спокойно и выдержанно". Он также подчеркнул, что преступник был известен как замкнутый, увлекающийся стрельбой юноша.

По мнению Бастрыкина, преступность имеет социальные корни, а обществу необходимо подумать, как не допустить появления новых подобных стрелков.

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний Влад Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании Керченского политехнического колледжа. Погибли 20 человек, пострадало более 70. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин рассказал о мотивах юноши.