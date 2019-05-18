Более 20 человек пострадали при распылении перцового газа в клубе в Германии

Посетителям ночного клуба Ambis в немецком Дюссельдорфе потребовалась помощь медиков, после того как две неизвестные девушки распылили перцовый газ. Как сообщает издание Bild, подозреваемые сразу же скрылись с места преступления.

В результате инцидента 22 человека обратились к врачам с жалобами на одышку и раздражение глаз. Четверо пострадавших были госпитализированы, после осмотра их выписали из больницы.

На месте происшествия работало большое число полицейских и пожарных. В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемых. Отмечается, в распоряжении полицейских есть записи с установленных в клубе видеокамер, которые могут помочь в расследовании дела.

Ранее Лайф сообщал, что украинский восьмиклассник отправил в больницу 13 детей, распылив газ в школе.