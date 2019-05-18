Минпросвещения введёт новые требования к антитеррористической безопасности школ

Министерство просвещения разработало проект нового постановления правительства об антитеррористической защищённости школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, в рамках инициативы сотрудники ведомства дополнили действующее постановление и определили новые категории опасности в образовательных учреждениях.

— В настоящий момент по поручению правительства Российской Федерации подготовлен и проходит необходимые процедуры согласования новый проект постановления, регулирующего требования по защищённости объектов с расширением категорий защищённости и конкретизацией критериев, с учётом практики действующего постановления, позиций профильных ведомств и регионов,— цитирует сообщение ТАСС.

Как уточняется, принятая система антитеррористической безопасности применима по отношению к каждому учебному заведению в стране.

Отмечается, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал проверить адекватность требований в отношении безопасности в школах.