Пять детей погибли при взрыве в Афганистане

В Афганистане при взрыве начинённого взрывчаткой мотоцикла погибло по меньшей мере пять детей, сообщает агентство Pajhwok. Ещё около 20 человек получили ранения, притом состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

Отмечается, что инцидент произошёл в оживлённом месте — на рынке в районе Авба в провинции Герат.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

Ранее сообщалось, что в афганской провинции Газни при подрыве бомбы погибло восемь детей.