Лазарев назвал очень сильным состав участников финала Евровидения

Певец Сергей Лазарев, который представляет Россию на Евровидении-2019 в Тель-Авиве, назвал состав участников финала международного песенного конкурса сильным и разноплановым.

— Очень сильный финал. Конечно, непростой в этом году конкурс, разноплановые песни, — заявил исполнитель в беседе с ТАСС.

Лазарев подчеркнул, что песня Scream, с которой он выступит под пятым номером в финале Евровидения, имеет один из самых серьёзных посылов. Он выразил надежду на то, что в зрительском сердце найдётся место "и для такой эмоции".

По словам Лазарева, артисты поддерживают и подбадривают друг друга, а конкуренция начнётся во время голосования, когда развернётся "борьба за призовые места".

Напомним, фаворитами букмекеров по итогам двух полуфиналов являются представители Нидерландов, Австралии и Швеции.

Финал Евровидения пройдёт вечером 18 мая в Выставочном центре Тель-Авива.