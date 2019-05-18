Минтранс откроет ж/д часть Крымского моста раньше срока

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Минтранс откроет ж/д часть Крымского моста раньше срока

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Фото: © most.life

Как отметил глава ведомства, опережение срока сдачи моста будет осуществлено согласно поручению президента России.

Глава Минтранса Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки в Крым заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет открыта раньше, с опережением графика, согласно поручению президента России Владимира Путина.

— У нас принято указание — пожелание руководителя выполнять, и это указание (открытие ж/д части раньше срока.Прим. Лайфа) будет исполнено, — заявил Евгений Дитрих.

Напомним, в ходе медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика.

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