Посол Украины заявил, что Вашингтон увеличит военную помощь Киеву в 2020 году

Конгресс США рассматривает бюджетные проекты на 2020 год, планируя увеличить военную помощь Украине. Об этом рассказал посол Незалежной в Вашингтоне Валерий Чалый.
По предварительным данным, речь идёт о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку Министерства Незалежной по делам ветеранов и несколько программ реформирования.
— Общее планирование объёма этих средств ожидается больше, чем в текущем году — более 700 миллионов долларов. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединённых Штатов, — передаёт слова Чалого "Укринформ".
Кроме того, он отметил, что повестка дня двухстороннего сотрудничества между странами является насыщенной, и выразил надежду на то, что после транзитного периода власти Украины как можно скорее перейдут к содержательному диалогу со своими зарубежными партнёрами.
Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп, а также высокопоставленные американские чиновники не планируют приезжать на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.
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