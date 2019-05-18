Посол Украины заявил, что Вашингтон увеличит военную помощь Киеву в 2020 году

Как отметил украинский дипломат, на фоне других стран Украина пользуется исключительной поддержкой США.

Конгресс США рассматривает бюджетные проекты на 2020 год, планируя увеличить военную помощь Украине. Об этом рассказал посол Незалежной в Вашингтоне Валерий Чалый.

По предварительным данным, речь идёт о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку Министерства Незалежной по делам ветеранов и несколько программ реформирования.

— Общее планирование объёма этих средств ожидается больше, чем в текущем году — более 700 миллионов долларов. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединённых Штатов, — передаёт слова Чалого "Укринформ".

Кроме того, он отметил, что повестка дня двухстороннего сотрудничества между странами является насыщенной, и выразил надежду на то, что после транзитного периода власти Украины как можно скорее перейдут к содержательному диалогу со своими зарубежными партнёрами.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп, а также высокопоставленные американские чиновники не планируют приезжать на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.