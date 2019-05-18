Максакова отсудила недвижимость экс-депутата Вороненкова на один млрд рублей

Ответчиком в судебном процессе выступала бывшая супруга убитого в Киеве экс-парламентария РФ.

Вдова убитого на Украине экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова отсудила у его бывшей супруги Юлии недвижимость на один миллиард рублей. По данным Mash, решение в пользу Максаковой, которая была инициатором дела, вынес Тверской суд Москвы.

Как сообщал Лайф, незадолго до смерти Вороненков переписал почти все свои дома, офисные центры, квартиры и земли на первую жену и детей от первого брака, так как боялся конфискации недвижимого имущества. По данным следствия, Вороненков принимал участие в афере с рейдерским захватом здания в Москве, в результате оно было куплено за 20 миллионов рублей, тогда как на рынке стоило 127 миллионов. Позднее дело было закрыто.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в марте 2017 года в Киеве. Спустя год МВД Украины объявило в розыск российского бизнесмена Владимира Тюрина по подозрению в убийстве. Весной 2019 года Максакова на судебном процессе по делу об убийстве супруга поменяла показания, заявив, что подозреваемый Владимир Тюрин, как и ФСБ, не имеют никакого отношения к смерти Вороненкова.