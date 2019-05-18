Рабочая группа по ЧП с трубопроводом "Дружба" объявит первые результаты 20 мая

Специалисты из России и Белоруссии, которые в рамках рабочей группы проводят оценку убытков, причинённых загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", представят первые результаты экспертизы 20 мая. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

— Она уже приступила к работе, в понедельник уже первые результаты должны быть, — отметил российский вице-премьер.

Как уточняет РИА "Новости", в рабочую группу вошли восемь представителей "Белнефтехима" и Минэнерго РФ.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным и заявили о готовности возместить ущерб, причинённый экспортёрам.