В ДНР за три недели из-за украинских обстрелов погибло 13 человек

По предварительным данным, с начала года в результате боевых действий на территории Народной Республики 73 человека погибли и 69 получили ранения.

На территории Донецкой Народной Республики в период с 26 апреля по 16 мая из-за боевых действий погибли 13 человек, в том числе 12 военнослужащих, ещё 11 человек получили ранения. Такие данные приводят в аппарате омбудсмена ДНР.

Также правозащитники отмечают, что с начала вооружённого конфликта в ДНР в 2014 году по сегодняшний день в общей сложности погибло 4802 человека, в том числе 81 ребёнок.

Ранее Лайф рассказывал, как 23-летняя санинструктор погибла во время атаки ВСУ, приняв огонь на себя.