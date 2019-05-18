В ДНР за три недели из-за украинских обстрелов погибло 13 человек

На территории Донецкой Народной Республики в период с 26 апреля по 16 мая из-за боевых действий погибли 13 человек, в том числе 12 военнослужащих, ещё 11 человек получили ранения. Такие данные приводят в аппарате омбудсмена ДНР.
Также правозащитники отмечают, что с начала вооружённого конфликта в ДНР в 2014 году по сегодняшний день в общей сложности погибло 4802 человека, в том числе 81 ребёнок.
Ранее Лайф рассказывал, как 23-летняя санинструктор погибла во время атаки ВСУ, приняв огонь на себя.
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