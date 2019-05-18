В Сургуте иномарка сбила женщину с ребёнком на пешеходном переходе

Как отметили в МВД, в результате происшествия мама с девочкой были госпитализированы, водитель не пострадал.

В Сургуте автомобиль Volkswagen сбил на пешеходном переходе женщину с несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ГУ МВД.

— Сегодня в Сургуте на улице Чехова мама и ребёнок переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и водитель совершил наезд на них. Мама с дочкой госпитализированы, водитель не пострадал, — заявил собеседник агентства.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Лайф рассказывал о похожем случае в Калуге, где водитель Renault Duster сбил женщину с коляской на пешеходном переходе.