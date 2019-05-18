Порошенко посоветовал Зеленскому усиливать санкции против РФ

Уходящий глава государства выразил надежду, что при новой власти Незалежная продолжит курс в сторону НАТО и ЕС.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что избранный глава государства Владимир Зеленский усилит санкционное давление на Россию. Об этом лидер Незалежной заявил, выступая в Киеве по случаю Дня Европы.

— И что бы я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию. Во-первых, берегите доверие и солидарность ЕС и Украины. Во-вторых, укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы. Третье — усиливайте санкционное давление западных стран на РФ, — заявил Порошенко.

Он также призвал Зеленского к 2023 году обеспечить все необходимые для вступления Украины в ЕС условия. Порошенко также не забыл упомянуть важные достижения Незалежной за последние три года, в числе которых оказались достижение безвизового режима со странами ЕС и сближение с Европой.

Добавим, Пётр Порошенко проводит на посту президента Украины последние дни. Инаугурация Владимира Зеленского состоится в Киеве 20 мая.