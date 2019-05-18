British Airways приостанавливает рейсы из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

По словам представителя авиаперевозчика, причиной отмены полётов является экономическая целесообразность.

Авиакомпания British Airways заявила о приостановлении полётов из Лондона в Киев и Санкт-Петербург с 3 октября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— К сожалению, мы приостанавливаем выполнение рейсов в Санкт-Петербург. У нас долгая и славная история полётов в город, но, несмотря на выполнение этого маршрута с 1971 года, он больше не является коммерчески целесообразным, — приводит выдержку из сообщения ТАСС.

Руководство компании также пообещало связаться с другими перевозчиками и перебронировать билеты тех клиентов, которые уже успели получить подтверждение бронирования.