Три человека, в том числе один ребёнок, погибли в ДТП в Подмосковье

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие являются членами одной семьи.

В результате столкновения грузовика и автомобиля Skoda на Носовихинском шоссе в Московской области погибли три человека, один из которых — ребёнок. Ещё одна несовершеннолетняя госпитализирована. Водитель большегруза не пострадал.

Как стало известно Лайфу, пострадавшая трёхлетняя девочка находится в очень тяжелом состоянии в больнице города Ногинска. Врачи диагностировали у неё с отёк мозга и многочисленные переломы.

Полиция работает на месте трагедии. Устанавливаются причины и виновные в аварии.

Как стало известно Лайфу, авария произошла на 37-м км шоссе. Среди погибших оказались двое взрослых и мальчик 2018 года рождения. Сейчас врачи борются за жизнь девочки 2016 года рождения.