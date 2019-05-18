В Армении из-под ареста освободили экс-президента Кочаряна

Суд в Ереване освободил из-под стражи экс-главу государства Роберта Кочаряна под поручительство бывшего и действующего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
— Суд решил изменить меру пресечения Кочаряну, применив личное поручительство, — приводит слова судьи Давида Григоряна РИА "Новости".
Как уточняется, на заседание по делу Кочаряна прибыли бывший и действующий главы Нагорно-Карабахской Республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян.
Напомним, в 2018 году Роберт Кочарян был арестован по обвинению в свержении конституционного строя страны. В 2008 году в Армении прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка. В августе Кочарян был выпущен на свободу, однако в декабре 2018 года апелляционный суд решил повторно арестовать бывшего лидера страны в связи с уголовным делом.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени