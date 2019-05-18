Вылет рейса UTair из Сургута в Сочи отложили из-за запаха гари

Пассажиры сумели улететь на юг резервным бортом, а на время его ожидания им были предоставлены гостиница и питание.

Вылет рейса авиакомпании UTair из Сургута в Сочи был отложен на несколько часов из-за запаха гари, который пассажиры почувствовали, находясь на борту. Об этом сообщает "СургутинформТВ".

Отмечается, что после проведённой технической проверки специалисты обнаружили неполадки в работе самолёта, в итоге было принято решение о его замене на резервный борт. В общей сложности пассажиры провели в аэропорту более семи часов.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе перевозчика, на это время пассажирам было предоставлено питание, а также гостиница.

— Вылет рейса Сургут — Сочи был отложен из-за технических проблем с Boeing 737-500. Для выполнения рейса компания перегнала в Сургут резервный борт, который вылетел в 10:05 по московскому времени. На время ожидания пассажирам были предоставлены гостиница, еда и напитки, — отметили в пресс-службе.

Ранее Лайф рассказывал ещё об одном инциденте с бортом UTair, который был вынужден вернуться в аэропорт Сургута после того, как вылетел в Самару.