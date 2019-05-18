Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованный проект о роспуске Рады

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Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованный проект о роспуске Рады

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Фото: © РИА "Новости"

Пресс-секретарь избранного президента Украины Владимира Зеленского Ирина Победоносцева назвала опубликованный в СМИ проект указа о роспуске Верховной рады не имеющим отношения к реальности фейком.

Как отмечают некоторые украинские СМИ, идентичный "документ" ещё месяц назад опубликовал в посте в "Фейсбуке" бывший замглавы Администрации Президента Украины времён Виктора Януковича Андрей Портнов. В публикации Портнов отметил, что "примерно так" должен выглядеть указ о досрочном прекращении полномочий Рады.

Как писал Лайф, ранее издание "Страна.ua" сообщило, что Зеленский собирается подписать указ о роспуске Верховной рады 20 мая, в день своей инаугурации.

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