Власти Бахрейна призвали своих граждан немедленно покинуть Иран и Ирак

Причиной срочного отзыва своих граждан из этих стран бахрейнские дипломаты назвали нестабильную ситуацию в странах.

МИД Бахрейна призвал своих сограждан, находящихся в Иране и Ираке, в срочном порядке вернуться на родину из-за нестабильной ситуации в странах.

Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на заявление дипведомства, жителей Бахрейна призвали вернуться на родину "в срочном порядке". Также министерство рекомендовало не выезжать в Иран и Ирак.

Как писал Лайф, ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон готовит необходимые дипломатические и военные ресурсы для ответа в случае возможных враждебных действий Ирана. В свою очередь иранские военные заявили, что Тегеран нанесёт Вашингтону "удар в голову", если США предпримут какие-либо конкретные силовые действия в отношении их страны.

При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна не хочет войны со Штатами.