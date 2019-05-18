Украинские националисты разрушили забор на аллее Героев Небесной сотни в Киеве

По словам представителей праворадикального движения, таким образом они попытались помешать возможному уничтожению улик по делу о расстреле людей на Майдане в 2014 году.

В Киеве члены украинской националистической организации "С14" снесли забор, ограждающий место строительства национального музея "Революции достоинства" на аллее Героев Небесной сотни, названной так в честь убитых неизвестными протестующих в 2014 году в ходе Евромайдана. О произошедшем на своей странице в Facebook рассказал координатор организации Сергей Мазур.

— На Институтской стало чисто. Активисты убрали незаконный забор, который мешал расследованию убийств Небесной сотни, — написал Мазур.

По его словам, музей "уже уничтожил" место смерти "героя Украины Плеханова" и теперь нет возможности провести следственный эксперимент.

В обращении к подписчикам Мазур также пообещал, что подобное больше не повторится.

Отметим, стартовавшие в конце ноября 2013 года протесты в центре Киева привели к смене политического курса Украины. В результате многодневных столкновений протестующих с правоохранителями победили сторонники оппозиции, выступавшие за ассоциацию с ЕС. Самым трагическим эпизодом противостояния стал расстрел людей неизвестными снайперами на майдане. Жертвами снайперов стали более 100 человек, причём как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков.

Действующая украинская власть возложила ответственность за случившееся на экс-президента Украины Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Расследование по данному делу затянулось и ведётся до сих пор. Следствие так и не располагает информацией, кто же стрелял в людей на майдане.