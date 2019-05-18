Племянница Скрипаля опубликует в соцсетях книгу об отравлении в Солсбери

В произведении под названием "Беседа с чёрным котом" будет рассказываться, как инцидент в Британии отразился на жизни семьи Скрипалей.

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория, отравленного в Великобритании, с 1 июня начнёт публиковать в социальных сетях главы своей книги, посвящённой инциденту с отравлением своих дяди и двоюродной сестры в Солсбери.

— Произошли разногласия с человеком, который согласился помогать мне в написании книги. И я решила, что лучше сама буду писать книгу главами в социальных сетях и с 1 июня начну выкладывать её главы в Facebook и "ВКонтакте", — заявила Скрипаль в беседе с ТАСС.

Виктория Скрипаль уточнила, что ранее она надиктовывала материал, а обрабатывал его помощник. Но так как сейчас рукописи произведения у неё больше нет, женщина намерена без посторонней помощи писать книгу.

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.