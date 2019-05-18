Семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке в США

В американском городе Манси (штат Индиана) в результате стрельбы на вечеринке неподалёку от кампуса студенческого общежития пострадало семь человек. Об этом сообщает телеканал WISH-TV.

7 people hurt, 3 critical after shooting at a house party in a neighborhood near Ball State University #shooting @WISH_TV pic.twitter.com/EzNO3jpxx2 — Randall Newsome (@NewsomeNews) 18 мая 2019 г.

Состояние троих пострадавших оценивается как критическое. По словам местной полиции, во время вечеринки в доме произошла потасовка, которая переросла в стрельбу.

Отмечается, что угрозы безопасности кампуса в настоящее время нет.