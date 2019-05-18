Семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке в США

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Семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке в США

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В американском городе Манси (штат Индиана) в результате стрельбы на вечеринке неподалёку от кампуса студенческого общежития пострадало семь человек. Об этом сообщает телеканал WISH-TV.

Состояние троих пострадавших оценивается как критическое. По словам местной полиции, во время вечеринки в доме произошла потасовка, которая переросла в стрельбу.

Отмечается, что угрозы безопасности кампуса в настоящее время нет.

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