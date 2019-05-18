Итальянские депутаты призвали отменить антироссийские санкции

Депутаты итальянской партии "Лига" сделают всё возможное, чтобы убедить власти страны и других членов Евросоюза в необходимости отмены антироссийских санкций. Об этом сообщил министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.

Как уточняется, свою позицию политик огласил на крупном митинге, организованном партией "Лига" и её лидером, вице-премьером и главой МВД страны Маттео Сальвини, в Милане.

— Сейчас нужно думать о том, что Россия является важным партнёром и не должна находиться в изоляции,— передаёт слова политика РИА "Новости".

Он также обещал, что члены партии постараются убедить партнёров в своей правоте.

Отметим, ранее Лайф писал, что Россия и Италия согласовывают программу и сроки визита президента РФ Владимира Путина в 2019 году. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, поездка планируется летом.