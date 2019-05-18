Васильева выступила за увеличение числа уроков по истории ВОВ

На школьных уроках истории мало времени уделяется изучению темы Великой Отечественной войны. Такое мнение высказала министр просвещения РФ Ольга Васильева, выступая с лекцией в Музее Победы. Глава ведомства отметила, что необходимо менять этот подход к изучению отечественной истории, тем более в преддверии 75-й годовщины Победы, которая будет отмечаться в 2020 году.

— И здесь уже как министр просвещения я сделаю всё возможное, чтобы до каждого школьника нашей страны была доведена та важнейшая информация, именно информация, потому что на сегодняшний день, к сожалению, об этом говорят практически все, в наших российских учебниках по истории очень мало уделено по часам тому периоду, — пообещала Васильева.