В США разбился вертолёт, два человека погибли

В горах американского штата Юта разбился вертолёт, сообщает телеканал ABC4 со ссылкой на власти штата. В результате происшествия погибли пилот и пассажир.
#UPDATE: Crews locate missing helicopter in Utah County: https://t.co/lSlxBGhCp5 pic.twitter.com/NZSxKiNmvK— ABC4 News (@abc4utah) 18 мая 2019 г.
Отмечается, что он выполнял рейс из города Баллард в аэропорт округа Солт-Лейк-Сити. Поиск вертолёта начался после того, как один из родственников погибших обратился в полицию и рассказал об опоздании вертолёта.
Ранее Лайф рассказывал о крушении вертолёта в Перу, где также погибли два человека.
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