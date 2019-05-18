В США разбился вертолёт, два человека погибли

В горах американского штата Юта разбился вертолёт, сообщает телеканал ABC4 со ссылкой на власти штата. В результате происшествия погибли пилот и пассажир.

Отмечается, что он выполнял рейс из города Баллард в аэропорт округа Солт-Лейк-Сити. Поиск вертолёта начался после того, как один из родственников погибших обратился в полицию и рассказал об опоздании вертолёта.

Ранее Лайф рассказывал о крушении вертолёта в Перу, где также погибли два человека.