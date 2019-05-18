Папа римский призвал журналистов и пользователей соцсетей быть смиренными

Папа римский Франциск призвал журналистов и владельцев аккаунтов в социальных сетях к смирению, ответственности и сдержанности. Обращаясь к сотрудникам СМИ, понтифик отметил, что настоящая журналистика должна быть инструментом коммуникации и доставки только проверенной информации. А пользователям соцсетей глава католической церкви напомнил, что очень часто они ранят собеседников жёсткими высказываниями, чего быть не должно.

— Призываю вас действовать в соответствии с истиной и справедливостью, чтобы коммуникации действительно были инструментом для строительства, а не для разрушения; для встречи, а не для столкновения; для диалога, а не для монологизации; для ориентации, а не для дезориентации; для понимания, а не для недопонимания; для того, чтобы идти с миром, а не сеять ненависть; для того, чтобы дать голос тем, у кого его нет, а не для того, чтобы быть мегафоном для тех, кто кричит громче, — сказал Франциск во время встречи с представителями итальянской Ассоциации иностранной прессы.

Ранее Лайф сообщал, что папа римский поддержал идею преподавания объективного сексуального образования в школах.