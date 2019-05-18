Зеленский пообещал "создать неудобства" Раде из-за смены даты его инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать неудобства Верховной раде из-за смены даты церемонии инаугурации, которая изначально была назначена на 19 мая, но перенесена депутатами на 20-е число.

В своём видео, выложенном в Facebook, Зеленский напомнил, что просил неоднократно назначить дату инаугурации на 19 мая, чтобы избежать транспортного коллапса в Киеве, однако Рада этого не сделала.

— Извините, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную раду. Рада создала и сделала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации 20 мая, в понедельник. Дата вызвала волну возмущений в штабе Зеленского, поскольку будний день неудобен для жителей и гостей Киева.