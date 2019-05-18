В Сочи эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании здания

Из-за анонимного сообщения о минировании проведена эвакуация из международного аэропорта в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, здание проверяют сапёры и кинологи.

— Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании. Находящиеся в здании пассажиры эвакуированы, — сказали в пресс-службе.

Отметим, из-за аналогичных сообщений ранее был эвакуирован аэропорт в Белгороде, а также железнодорожный и автовокзал и пять торговых центров. К счастью, ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в ложном заявлении.