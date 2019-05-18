Эксперт назвал последствия привлечения дронов к поиску нарушений

Привлечение беспилотников для поиска нарушений земельного законодательства может обернуться солидными штрафами для россиян, заявил глава общественной организации "Сельская Россия" Сергей Шугаев.

По его мнению, нововведение может стать источником обнаружения самых разных нарушений, например таких, как несанкционированные свалки, и в этом отношении важно "избегать перегибов".

— Сама по себе идея представляется интересной, она позволит получить большой объём данных. Но существует риск того, что отдельные горячие головы захотят использовать беспилотники исключительно для наказания дачников, — приводит слова Шугаева "Ура.ру".

Как уточняется, поиск нарушителей земельного законодательства с помощью дронов начнётся с конца мая.

В рамках инициативы планируют выявлять нарушения, связанные с незаконным использованием участков, а также не зарегистрированные в установленном порядке строения, такие как дома и стационарные теплицы.