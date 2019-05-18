В российском посольстве упрекнули британские СМИ в подтасовке фактов

СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, заявил пресс-секретарь Посольства РФ в Лондоне.

— К сожалению, современные журналисты в погоне за сенсацией не всегда беспокоятся о качестве и достоверности публикуемой информации, ещё меньше они задумываются об ответственности перед аудиторией. Мы часто сталкиваемся с откровенной подтасовкой фактов, а также попытками представителей СМИ, ссылаясь на различные "достоверные" источники, дорого "продать" свой материал, — сказал представитель дипмиссии.

Пресс-секретарь посольства подчеркнул, что для выстраивания "сбалансированных" двусторонних отношений необходимо доверие, а "жонглирование фактами" может лишь подорвать его и усугубить разногласия.

В качестве примера представитель дипмиссии привёл ситуацию с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией, которые были отравлены в марте 2018 года в Солсбери. Их отравление спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне заявили о причастности России к случившемуся, Москва категорически отрицает все обвинения, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.