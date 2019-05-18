Шварценеггер рассказал об ударе в спину ему с двух ног в ЮАР

Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, в котором его с двух ног пнул неизвестный молодой человек в ЮАР.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat. — Arnold (@Schwarzenegger) 18 мая 2019 г.

— Спасибо за ваше беспокойство, но волноваться не о чем. Я думал, что меня просто толкает толпа, такое часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал (трансляцию. — Прим. Лайфа) в Snapchat, — написал Шварценеггер.

Напомним, во время мероприятия Arnold Classic Africa, которое проходило в ЮАР, неизвестный с двух ног атаковал голливудскую звезду Арнольда Шварценеггера.