Шварценеггер рассказал об ударе в спину ему с двух ног в ЮАР

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Шварценеггер рассказал об ударе в спину ему с двух ног в ЮАР

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Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, в котором его с двух ног пнул неизвестный молодой человек в ЮАР.

Спасибо за ваше беспокойство, но волноваться не о чем. Я думал, что меня просто толкает толпа, такое часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал (трансляцию. — Прим. Лайфа) в Snapchat, — написал Шварценеггер.

Напомним, во время мероприятия Arnold Classic Africa, которое проходило в ЮАР, неизвестный с двух ног атаковал голливудскую звезду Арнольда Шварценеггера.

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