В ХМАО перевернулась лодка, три человека утонули

Три человека оказались за бортом в результате опрокидывания лодки на протоке в Сургутском районе ХМАО, тела двух погибших найдены.

— Двоих удалось найти, третьего ещё ищут. Одного из найденных уже опознали, личность второго устанавливается, — заявил представитель регионального управления МВД, которого цитирует РИА "Новости".

Причина, по которой судно перевернулось, устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Лайф рассказывал, как жители Камчатки шесть дней гребли до берега лопатой на перевёрнутой лодке.