Сообщение о минировании в международном аэропорту Сочи оказалось ложным

Проверка не подтвердила информацию о минировании аэропорта в Сочи, в связи с этим воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме.

— Завершено обследование здания аэропорта. Информация о его минировании не подтвердилась, — цитирует пресс-службу аэропорта РИА "Новости".

Как уточняется, из-за приостановки работы аэропорта пассажиры семи рейсов не смогли вовремя вылететь и сейчас с ними работают представители авиакомпаний.

Напомним, это не первое ложное сообщение о минировании. Сегодня подобная ситуация наблюдалась и в Белгороде — там помимо воздушной гавани эвакуировали железнодорожный и автовокзал, а также пять торговых центров. К счастью, информация не подтвердилась.