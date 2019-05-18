Белорусское жюри отстранили от голосования на Евровидении из-за нарушения правил

Жюри Белоруссии дисквалифицировано перед финалом международного песенного конкурса Евровидение из-за того, что его члены раскрыли, за кого голосовали в первом полуфинале.
— Белорусское жюри дало интервью о своём голосовании, что противоречит правилам Евровидения, — цитирует "Интерфакс" сообщение организаторов конкурса.
Ранее в интервью порталу tut.by каждый из членов белорусского жюри рассказал, какой стране отдал бы самые высокие баллы.
Напомним, Россию на Евровидении в 2019 году представляет Сергей Лазарев. Певец выступит 18 мая под пятым номером в финале песенного конкурса с песней Scream.
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