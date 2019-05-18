Бузова призналась подписчикам, что разочаровалась в мужчинах

Читайте также

Бузова призналась подписчикам, что разочаровалась в мужчинах

2400

Фото: © Instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что на личном фронте её вновь постигла неудача. Своими переживаниями она поделилась в "Инстаграме".

В своём посте она пообещала себе больше не оправдывать, не строить иллюзий и не ждать каких бы то ни было поступков от тех, кто на них не способен.

Жизнь так быстро летит... и глупо просто жить ожиданиями и обещаниями. Каждый раз говорю себе это и наступаю на одни и те же грабли, —посетовала Бузова.

Признавшись, что, как и все девушки, она любит ушами, певица подчеркнула, что "без поступков слова перестают что-либо значить".

Вместе с тем она обратилась к подписчикам с просьбой объяснить ей, как перестать впускать в свою жизнь любителей пустых обещаний.

Как писал Лайф, ранее российская певица и телеведущая анонсировала запуск собственного сотового оператора.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×