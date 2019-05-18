Кончита Вурст оценила песню Лазарева перед финалом Евровидения

Австрийский артист Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, пожелал "всего хорошего" Сергею Лазареву, который представляет Россию на конкурсе Евровидение-2019.

Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст призналась, что ей нравится песня Scream, с которой российский певец выступит в финале конкурса в Тель-Авиве.

— Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так? Всего хорошего! — сказала певица в интервью Deutsche Welle.

Напомним, фаворитами букмекеров по итогам двух полуфиналов являются представители Нидерландов, Австралии и Швеции.

Финал Евровидения пройдёт вечером 18 мая в Выставочном центре Тель-Авива.