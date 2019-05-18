Кличко рассказал о роли Ярослава Мудрого в "консолидации Европы"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внёс значительный вклад в евроинтеграцию. Слова градоначальника прозвучали в ходе церемонии празднования Дня Европы в столице Незалежной.

— В этом году День Европы посвящён 1000-летию с начала правления великого киевского князя Ярослава Мудрого. Князя, который сделал большой вклад в консолидацию стран Европы, — цитирует Кличко РИА "Новости".

При этом он подчеркнул, что Украина и географически, и ментально "всегда была европейской".

Именно поэтому, по мнению мэра Киева, у Незалежной нет иного пути, кроме движения в Европу.

Как писал Лайф, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко призвал избранного главу государства Владимира Зеленского беречь "доверие и солидарность ЕС и Украины", а также обеспечить к 2023 году все условия, необходимые для вступления Незалежной в Евросоюз.