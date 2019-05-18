Лайф публикует список погибших и кадры с места ДТП в Курской области

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Лайф публикует список погибших и кадры с места ДТП в Курской области

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Фото: © L!FE

Лайфу стали известны имена погибших при лобовом столкновении двух автомобилей в Курской области. Погибшими признаны четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира.

Список погибших:

Белых Е.В., водитель Renault Duster;

Евдокимов А.А., водитель ВАЗа;

Новикова Е.А., пассажирка ВАЗа;

Дёмкин Р., пассажир ВАЗа.

<p>Фото: © L!FE</p>

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и полицейские. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

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