Лайф публикует список погибших и кадры с места ДТП в Курской области

Лайфу стали известны имена погибших при лобовом столкновении двух автомобилей в Курской области. Погибшими признаны четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира.
Список погибших:
Белых Е.В., водитель Renault Duster;
Евдокимов А.А., водитель ВАЗа;
Новикова Е.А., пассажирка ВАЗа;
Дёмкин Р., пассажир ВАЗа.
На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и полицейские. Они устанавливают обстоятельства ДТП.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени