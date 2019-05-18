В Тель-Авиве стартовал финал Евровидения-2019

Кроме конкурсантов зрители увидят победителей прошлых лет, а также выступление певицы Мадонны с её новой песней Future.

Финал международного музыкального конкурса Евровидение-2019, где 26 участников поборются за звание лучшего исполнителя, стартовал в Тель-Авиве. Шоу открыла победительница прошлого года Нетта Барзилай.

Финал конкурса предполагает насыщенную программу: зрителей ожидают не только выступления участников, но и шоу специально приглашённых звёзд. Так, зрители увидят победителей прошлых лет, а также выступление певицы Мадонны с её новой песней Future.

По словам организаторов, поклонников ждёт выход Монса Сельмерлёва, Кончиты Вурст, Элени Фурейра и Верки Сердючки, которая исполнит песню Toy победительницы 2018 года Нетты Барзилай. Затем артисты вместе споют Hallelujah вместе с певицей Гали Атари, выигравшей Евровидение в 1979 году.

Откроет концерт певица Michela из Мальты своим хитом Chameleon, также зрители снова услышат участника из Швеции Джона Лундвика. Порадует выступлением и основной фаворит конкурса Дункан Лоуренс из Нидерландов, а также норвежский коллектив KEiiNO с песней Spirit in the Sky. Представляющий Россию Сергей Лазарев выступит под пятым номером с композицией Scream.

Ранее букмекеры назвали тройку победителей после двух полуфиналов Евровидения.