Беглов: Через 5–7 лет Кронштадт станет лучшим городом Европы

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Беглов: Через 5–7 лет Кронштадт станет лучшим городом Европы

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Вид на Никольский морской собор в Кронштадте. Фото: © РИА "Новости" / Игорь Руссак

С прошлого месяца по инициативе врио губернатора региона был запущен проект "Родной район".

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Кронштадта заявил, что этот город активно развивается и спустя несколько лет станет одним из лучших городов России.

Я всем говорю приобретать квартиры в Кронштадте, через 5–7 лет это будет лучший город Европы, — подчеркнул градоначальник.

С прошлого месяца по инициативе Беглова был запущен проект "Родной район". На сегодня в МФЦ Кронштадта в рамках проекта поступило уже 600 обращений. Большинство из них касаются вопросов благоустройства, освещения и дорог.

Ранее Беглов выступил перед заксобранием в Мариинском дворце и определил ориентиры для работы городских властей на ближайший период.

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