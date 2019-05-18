Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе

Российская фигуристка — двукратная победительница юниорских чемпионатов мира, обладательница золота юниорского финала Гран-при, также в её активе есть две победы на первенствах страны.

Фигуристка из России Александра Трусова признана лучшим молодым спортсменом года Европы в зимних видах спорта. Об этом информирует пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Трусова получила приз на семинаре EOK, прошедшем в Вене. На награду также претендовали немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, горнолыжница из Австрии Магдалена Эггер, шорт-трекистка из Словакии Петра Руснакова и шорт-трекист из Венгрии Аттила Талабош. Все пять финалистов будут финансово поощрены в образовательных целях.

Трусова — двукратная победительница юниорских чемпионатов мира, обладательница золота юниорского финала Гран-при, также в её активе есть две победы на первенствах страны. В прошлом сезоне она дебютировала на взрослом национальном чемпионате, где стала второй. Ей принадлежат юниорские мировые рекорды в произвольной программе по сумме баллов, а также рекорд по баллам за технику в произвольной программе, действительный также среди взрослых.

Трусова известна и своими четверными прыжками. Помимо неё, ещё две фигуристки в мире на сегодняшний день исполняют прыжки в четыре оборота — Анна Щербакова из России и Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Все три спортсменки — подопечные Этери Тутберидзе. При этом Трусова — первая фигуристка в истории, которая смогла исполнить четверные лутц и тулуп и чисто выполнить два прыжка в четыре оборота в произвольной программе.