Средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям около Дамаска

В свою очередь мощные взрывы прогремели в городе Эль-Кисва к югу от сирийской столицы.

Сирийские средства противовоздушной обороны открыли огонь по воздушным целям в небе над окрестностями Дамаска с южной стороны города. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, ракетный удар наносится со стороны Эль-Кунейтры, расположенной в 40 километрах от сирийской столицы рядом с оккупированными Голанскими высотами. Отмечается, что сирийские зенитчики уже поразили несколько целей.

В свою очередь канал "Аль-Маядин" сообщил, что мощные взрывы прогремели в городе Эль-Кисва к югу от Дамаска. ВВС Израиля атаковали расположенные там иранские военные объекты и склады.

В пятницу Израиль нанёс удар ракетами по южному пригороду Джермана, который был отражён сирийскими средствами ПВО.